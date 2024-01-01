Alternatifler - Jenji
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bulut tabanlı bordro ve insan sermayesi yönetimi yazılımı sağlayan bir Amerikan şirketidir. Merkezi 1997'deki kuruluşundan bu yana Illinois'de bulunmaktadır.
Paycom
paycom.com
Paycom, işe alımdan emekliliğe kadar tüm istihdam yaşam döngüsünü yönetmek için hem büyük hem de küçük işletmelere yönelik çevrimiçi bordro hizmetleri ve İK yazılım çözümleri sunmaktadır.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
Rippling
rippling.com
Rippling, Bordro, Sosyal Haklar, İK, BT ve daha fazlasını bir araya getirir; böylece işe alımdan ayrılmaya kadar tüm çalışan operasyonlarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc., küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik insan kaynakları, maaş bordrosu ve dış kaynak hizmetleri sağlayan Amerikalı bir sağlayıcıdır. Genel merkezi New York, Rochester'da bulunan şirketin, ABD ve Avrupa'da yaklaşık 670.000 maaş bordrosu müşterisine hizmet veren 100'den fazla ofisi b...
Mercury
mercury.com
Şirketinizi kurmak için eksiksiz bir finansal yığın. FDIC sigortalı banka hesapları, banka kartları ve 3 tıklamayla ödeme akışlarıyla ölçeklendirin.
Zoho Expense
zoho.com
Gider raporları, kolay yol. Zoho Expense, gider raporu oluşturmayı otomatikleştirmek, onayları kolaylaştırmak ve hızlı geri ödemeler yapmak için dünya çapındaki işletmeler için özel olarak tasarlanmış çevrimiçi gider raporlama yazılımıdır.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
Qonto
qonto.com
KOBİ'ler ve serbest çalışanlar için neobank. Qonto, basitleştirilmiş bir muhasebe akışıyla tam özellikli bir işletme hesabı sağlar.
Pleo
pleo.io
Çalışanlarınızın daha fazlasını yapmalarını sağlayan işletme giderleri çözümü. İş yerindeki ödemeleri kolaylaştırmak için Pleo'ya güvenen binlerce şirkete katılın
Ramp
ramp.com
Daha fazla büyüyün. Daha az israf edin. Şirketinizin parasından tasarruf etmek için sıfırdan oluşturulmuş kurumsal kurumsal kartlar: Gelişmiş tasarruf raporlarımız ve her şeyde %1,5 nakit iadesi ile sınırsız kartlar düzenleyin ve fazla harcamaları ortadan kaldırın.
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Dext
dext.com
Dext, muhasebecileri ve tavsiye ettiğiniz işletmeleri daha iyi veri ve öngörülerle daha üretken, kârlı ve güçlü hale getirir.
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo, hepsi bir arada Seyahat ve Gider platformudur. İş gezileri için rezervasyon yapın ve gider taleplerini gerçek zamanlı olarak gönderin veya onaylayın. Ücretsiz demonuzu hemen alın!
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk, hizmetlerini işletmelere satan bir seyahat yönetimi şirketidir. Harcama limitlerini ve seyahat politikalarını otomatikleştirerek işletmelere seyahat ve gider yönetimi hizmetleri sağlar. Merkezi Londra, Barselona ve Berlin'de bulunan kuruluş, altı finansman turunda 134 milyon dolar toplad...
Navan
navan.com
TripActions, seyahat eden çalışanları korumak, maliyetleri kontrol etmek ve paradan tasarruf etmek amacıyla kurumsal seyahat ve harcamaların yönetilmesine yardımcı olmak için yaklaşık 4.000 küresel kuruluş tarafından güvenilmektedir.
Tipalti
tipalti.com
Tipalti, modern işletmeleri geliştiren akıllı borçlar sunuyor. Tam otomatik, uçtan uca çözümlerle işletmenize ölçek, verimlilik ve odaklanma getirelim.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Küçük işletmelerin fatura göndermesi, giderleri yönetmesi, zamanı takip etmesi, raporları indirmesi ve tahminler oluşturması için çevrimiçi faturalandırma yazılımı edinin. Şimdi 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin!
BigTime
bigtime.net
Zamanı kazanca dönüştürün. En önemli varlığınız olan zamanı bütçeleme, takip ve faturalandırma konusunda gerçek zamanlı görünürlük.
Coupa
coupa.com
Coupa Software, İş Harcama Yönetimi (BSM) için küresel bir teknoloji platformudur. Şirketin merkezi San Mateo, Kaliforniya'da olup Avrupa, Latin Amerika ve Asya Pasifik'te ofisleri bulunmaktadır. Şirket, büyük şirketlerin kendi organizasyonlarında harcanan para ve kaynaklar üzerinde görünürlük ve ko...
Brex
brex.com
Ticari banka hesabınızı ve kredi kartınızı Brex ile değiştirdiğinizde daha hızlı ölçeklendirin. Hesap ücreti yok. Evrak yok. Kişisel garanti yoktur.
Spendesk
spendesk.com
Modern finans ekipleri için hepsi bir arada harcama yönetimi platformu olan Harcama ile şirket harcamalarının kaosunu sakinleştirin.
MileIQ
mileiq.com
Çalışan otomatik kilometre takibi. Doğru kilometre raporları. Stressiz kayıt. Telefonunuzda ve bulutta.
FunctionFox
functionfox.com
Çevrimiçi zaman çizelgelerini kolayca takip edin, proje yönetimini basitleştirin ve tahminler, faturalar ve aradaki her ayrıntı hakkında bilgi sahibi olun. FunctionFox, yaratıcı ekiplerin çalışma şekline göre akıllıca tasarlanmıştır. Kurulumu kolay, kullanımı sezgisel ve dünya çapındaki yaratıcı pro...
Emburse Abacus
abacus.com
Gerçek Zamanlı Gider Raporlaması. Abacus, ekibinize geri ödeme yapma, kurumsal kredi kartlarını mutabakat etme ve harcama politikanızı uygulama şeklinizi otomatikleştirmenin en kolay yoludur.