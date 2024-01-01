Alternatifler - Jellyfish
OpenProject
openproject.org
OpenProject, önde gelen ücretsiz ve açık kaynaklı proje yönetimi yazılımıdır. Web tabanlı bir çözüm olarak tüm ekip üyelerine projeyle ilgili tüm bilgilere her yerden ve her zaman erişim sağlar. OpenProject, projelerinizi tüm yaşam döngüsü boyunca seçilen herhangi bir proje yönetimi metodolojisiyle ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud, SonarQube platformunun bulut tabanlı bir alternatifidir ve sürekli kod kalitesi ve güvenlik analizini hizmet olarak sunar. SonarCloud, GitHub, Bitbucket ve Azure DevOps gibi popüler sürüm kontrolü ve CI/CD platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Hatalar ve güvenlik açıkları gi...
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde prof...
GitClear
gitclear.com
Kod. Öğrenmek. Tekrarlamak. Başka hiçbir şeye benzemeyen bir kod inceleme aracı tarafından desteklenen, ileri düzey yazılım geliştirici ölçümleri. GitClear, mühendislik ekiplerinin Google DORA istatistiklerini takip etmek, teknoloji borcunu azaltmak ve daha hızlı teslimat yapmak için birlikte çalışm...
Planisware
planisware.com
Planisware, enerji, tıbbi cihazlar, yüksek teknoloji, havacılık ve savunma, kimyasallar, hükümet, ilaç ve otomotiv dahil olmak üzere birçok sektörü hedefleyen Kurumsal Proje Portföy Yönetimi (EPPM) yazılımı Planisware V6'nın (eski adıyla OPX2) editörüdür. Geçtiğimiz beş yıl boyunca Planisware, Info...
Harness
harness.io
Harness Continuous Delivery, yapıları zahmetsizce otomatik olarak dağıtan, doğrulayan ve geri alan bir yazılım teslim çözümüdür. Harness, dağıtımlarınızı yönetmek, doğrulamak ve geri almak için AI/ML'yi kullanır, böylece yazılım dağıtımlarıyla uğraşmanıza gerek kalmaz. Görünürlük ve kontrolle yazılı...
Code Climate Velocity
codeclimate.com
Code Climate Velocity bir Yazılım Mühendisliği İstihbarat Platformudur. Velocity, ilk günden itibaren, Mühendislik Ekiplerinin kapasitesi, teslimatı, kalitesi, kültürü, maliyetleri ve temel hedeflere yönelik ilerlemesine ilişkin veriye dayalı görünürlük sağlayarak büyük kuruluşlardaki tüm düzeylerde...
Plandek
plandek.com
Planek, teknoloji ekiplerinin kaliteli yazılımları daha hızlı ve daha öngörülebilir şekilde sunmasını sağlayan akıllı bir analiz platformudur. Plandek, teknoloji ekiplerinin gelişimlerini takip edip yönlendirmelerine ve anlaşılır KPI'ları paydaşlarla paylaşmalarına olanak tanır. Uçtan uca yazılım te...
Duecode
duecode.io
Yazılım geliştirme için karar verme danışmanı. Teknik borç ve kod kalitesini ölçmenin yeni ve daha iyi bir yolu. Mühendislik liderleri ve teknoloji dışı yöneticiler için mükemmeldir.
Embold
embold.io
Embold, kritik kod sorunlarını engel haline gelmeden önce bularak geliştiricileri ve geliştirme ekiplerini destekler. Yazılımınızı verimli bir şekilde analiz etmek, teşhis etmek, dönüştürmek ve sürdürmek için mükemmel bir araçtır. A.I. Embold, sorunları anında önceliklendirebilir, bunları en iyi şek...
Kantree
kantree.io
Kantree, kolektif zekayı açığa çıkaran gerçek anlamda esnek bir iş yönetimi platformudur. Kantree, ekiplerin projelerini ve süreçlerini yönetme şekli üzerinde tam kontrol sağlayarak ekip üyelerinizin yetenek ve alan bilgisinden yararlanmanıza olanak tanır. İşlerini görsel, işbirliğine dayalı ve kull...
Screenful
screenful.com
Screenful, her paydaşın bir projenin durumu hakkında güncel kalmasını sağlamak için görsel kontrol paneli ve otomatik ekip durum raporları almanın en kolay yoludur. Screenful, Jira veya Trello, GitLab ve Asana gibi en yaygın görev yönetimi araçlarıyla entegre olur ve projelerinize ve görevlerinize d...
LinearB
linearb.io
LinearB, modern işletmelere yönelik Yazılım Mühendisliği Zekası (SEI) platformlarında öncü ve liderdir. Dünya çapında 3.000'den fazla mühendislik lideri, ekip üretkenliğini artırmak, geliştirici deneyimini geliştirmek ve tahmin edilebileceği üzere kritik görev projeleri sunmak için LinearB'ye güveni...
Echoes
echoeshq.com
Mühendislik faaliyetlerini ölçün ve iletin. Otomatik öngörülerle ekibinizin tam potansiyelini ortaya çıkarın. Mühendislik çabalarının iş değeri hakkında iletişim kurun. Echoes, mühendislik liderlerine mühendislik çabalarının iş hedeflerine göre hizalanması ve teslimatlarının gerçek iş etkilerine s...
Sedai
sedai.io
Sedai, yapay zeka destekli bulut maliyet optimizasyonu ve performans ayarlaması sunarak DevOps ve SRE ekiplerine bulut tasarruflarını en üst düzeye çıkarma, müşteri deneyimini iyileştirme ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme olanağı sağlar. Sedai ile şirketler, minimum insan müdahalesi ile devam ed...
GoRetro
goretro.ai
GoRetro, sürekli iyileştirme sağlamak için sprint verilerinden ve ekip duyarlılığından yararlanan, kullanıcı dostu, eğlenceli ve özelleştirilebilir, çevik, geriye dönük bir araçtır. Fortune 500 şirketlerinden, bankalardan, devlet kurumlarından ve yenilikçi girişimlerden binlerce scrum ekibi, retrosp...
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel, geliştiricilere, yöneticilere, CTO'lara ve tüm şirketlere, ölçümleri kullanarak ve otomatik kod incelemesi sağlayarak geliştirme akışlarında görünürlük sağlamalarına yardımcı olan bir SaaS ürünüdür. Yazılım geliştirme için Analytics'tir. Tahminlere son verin ve verilere dayalı kararlar ...
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerinin geliştirme sürecine, bireyler tarafından sunulan kod incelemelerine ve yazılı kodun kendisine ilişkin görsel bilgiler sağlayarak performans ölçümünde devrim yaratan bir mühendislik yönetimi platformudur. Jira ve GitHub gibi mühendislik araçlarınd...
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
AnalyticsVerse, mühendislik ekiplerinin görünürlüğü artırmasına, engelleyicileri ortadan kaldırmasına ve daha iyi ürünleri daha hızlı sunmasına yardımcı olur. AnalyticsVerse'in Mühendislik Zekası platformu, farklı geliştirme araçlarından gelen verileri ilişkilendirir ve ekip performansı ve geliştirm...
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel, mühendislik ekiplerine yüksek kaliteli yazılımı hızlı bir şekilde oluşturmak ve sunmak için ihtiyaç duydukları araç ve bilgileri kendileri sağlama konusunda yetki veren bir dahili geliştirici portalıdır (IDP). OpsLevel ile geliştiriciler, yazılım yaşam döngüsündeki önemli eylemleri kendile...
Athenian
athenian.com
Athenian, mühendislik liderlerine "nedenleri" anlayabilmeleri, sağlam temellere dayanan kararlar alabilmeleri ve ekiplerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getirebilmeleri için uçtan uca görünürlük sağlayan Veri Destekli Mühendislik Platformudur. Athenian, mühendislik liderlerine aşağıdaki yöntemler...
CodeScene
codescene.com
CodeScene bir kod analizi, görselleştirme ve raporlama aracıdır. Teknik borcu etkili bir şekilde azaltmak ve daha iyi kod kalitesi sunmak için eyleme dönüştürülebilir öngörüler elde etmek amacıyla kod kalitesi, ekip dinamikleri ve teslimat çıktısı gibi bağlamsal faktörlere çapraz referans verin. Yaz...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel, mühendislik liderleri için bütünsel bir karar sistemidir. Gelişmiş makine öğrenimini ve veri bilimini araç ve işbirliği verilerine uygulayan Uplevel, kurumsal kuruluşların kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmek, zamanında değer sunmak ve yüksek performanslı ekipler oluşturmak için ihtiy...
Sleuth
sleuth.io
Sleuth'un Accelerate / DORA ölçüm izleyicisi, Yöneticilere yazılım teslim performanslarının doğru bir resmini ve darboğazların nerede olduğuna dair içgörüler sağlar. Geliştiriciler Sleuth'u kullanmayı seviyor çünkü metrikleri iyileştirecek tüm bağlam ve özelliklerle birlikte geliyor. Sleuth, ilk taa...
Allstacks
allstacks.com
Allstacks, teslimat riskleri ve mühendislik liderleri için öngörülen sonuçlar açısından SDLC verilerini analiz etmek amacıyla makine öğrenimi modellerini kullanıyor. Değer akışı zekası platformumuz, tüm projeleriniz ve araçlarınızdaki içgörüleri aydınlatır. Jira, GitHub ve Bitbucket gibi ekibinizin ...
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics, güvenli, otomatik, makine öğrenimi odaklı organizasyon zekası aracılığıyla Salesforce başarısının standardını belirliyor. - Sağlığı ve performansı izleyin: Kuruluşunuzun bütünsel bir görünümünü anında kazanın. - Güvenliği artırın: Güvenlik ve uyumluluk risklerini belirleyin. - Eko...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics, mühendislik liderlerinin yazılım geliştirme sürecinin her bölümünü ölçmesine ve iyileştirmesine olanak tanıyan bir mühendislik analitiği platformudur. DevDynamics ile şunları yapabilirsiniz: - Ölçme - DORA, SPACE ve daha fazlası gibi metrikleri kullanarak Anlama - öngörüler ve otomatik ...
Hatica
hatica.io
Geliştirici üretkenliğini artırmak için Mühendislik Analitiği - Hatica, mühendislik ekiplerini iş görünürlüğü gösterge tabloları, eyleme dönüştürülebilir bilgiler ve hem uzak hem de ofis ortamlarında ekip üretkenliğini ve katılımını artırmak için etkili iş akışlarıyla donatıyor. Hızlı bir şekilde ba...
Waydev
waydev.co
Hızı artırmak, mühendislik çalışmalarını iş öncelikleriyle uyumlu hale getirmek ve ekibinizin DORA Metrikleri ve SPACE Çerçeve Metrikleri görünürlüğünü artırmak için mühendislik yığınınızdan elde edilen bilgilerden yararlanın.