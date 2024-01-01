Alternatifler - Jahia
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc., web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlayan, San Francisco merkezli bir Amerikan şirketidir. Çevrimiçi görsel editör platformları, kullanıcıların web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Bubble
bubble.io
Bubble, Bubble Group tarafından geliştirilen ve teknik bilgisi olmayan kişilerin kod yazmaya gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan görsel bir programlama dili ve hizmet olarak uygulama platformudur. Bunun yerine kullanıcılar, öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak ve m...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı olan Netlify Edge'e sürekli dağıtım, sunucusuz form işleme, AWS L...
Vercel
vercel.com
Web projelerini en iyi ön uç geliştirici deneyimi ve en yüksek son kullanıcı performansıyla dağıtın.
Plesk
plesk.com
Plesk, Bulutta web siteleri ve uygulamalar oluşturmak, güvenliğini sağlamak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyacağınız tek web barındırma kontrol panelidir! Plesk Hosting Platformunu Alın!
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Contentful
contentful.com
Modern bir içerik platformuyla daha hızlı başlatın. İçeriği yönetmenin en kolay ve en hızlı yolu: Araçlarınızı entegre edin. Kanallar arasında yayınlayın. Sektör lideri uygulama çerçevemizle ekibinizin önündeki engelleri kaldırın.
Cloudways
cloudways.com
Olağanüstü Deneyimler için Yaratıldı. Yönetilen Bulut Barındırma Platformu. İşinize odaklanın ve tüm web barındırma sorunlarından kurtulun. Yönetilen barındırma hizmetimiz, genişletilmiş ekibiniz olarak görev yapan 7/24 destekle benzersiz performansı, güvenilirliği ve seçeneği garanti ederek Cloudwa...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, ekiplerin web sitelerini oluşturduğu, barındırdığı ve yönettiği WebOps platformudur. Pantheon, işletmenizin dijital hız ve çeviklik için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
Sanity.io
sanity.io
Sanity, kanallar arasında ilgi çekici dijital deneyimler oluşturmak için ekibinizin gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanıyan birleşik içerik platformudur.
BlackMesh
qodeinteractive.com
Qode Interactive tarafından tasarlanan premium WordPress temalarıyla mükemmel bir web sitesi oluşturun. Çok çeşitli özelliklere ve kişiselleştirme seçeneklerine sahip muhteşem tasarımları keşfedin.
Contentstack
contentstack.com
Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın
Storyblok
storyblok.com
Storyblok, 100.000'den fazla geliştiriciye ve içerik ekibine, herhangi bir dijital kanalda daha iyi içerik deneyimleri oluşturmaları için güç veren, başsız içerik yönetim sistemidir.
Flywheel
getflywheel.com
Hepsi bir arada WordPress ajans barındırma platformu. Müşterinizin WordPress web sitelerini tek bir yerden yönetin, sürekli gelir elde edin ve onları sürekli memnun edin.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
GridPane
gridpane.com
Kendi birinci sınıf WordPress barındırma ve bakım planı hizmetinizi oluşturmak için 1 numaralı platform. ÜCRETSİZ olarak başlayın! Ciddi WordPress ajanslarının ve geliştiricilerinin barındırma sorunlarını kesin olarak ortadan kaldırmalarına yardımcı oluyoruz.
Agility CMS
agilitycms.com
Bağlayıcı İçerik Başsız CMS+ ve Beyaz Eldiven Hizmeti ile İçeriğinizin Sesinin Kilidini Açın.
20i
20i.com
Tüm sitelerinizi/uygulamalarınızı son derece hızlı, yüksek performanslı Bayi Barındırma, WordPress Barındırma ve Yönetilen Bulut Barındırma genelinde dağıtın. 7x24 uzman desteği.
Ycode
ycode.com
Tasarımcılar ve ajanslar için görsel geliştirme platformu. Fikirleri dinamik ve veritabanı odaklı web sitelerine dönüştürün. Vizyonunuzdan ödün vermeden güzel, duyarlı web projelerini görsel olarak oluşturun ve tasarlayın.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh çevik ekipler için uçtan uca web platformudur. Sıfır altyapı yönetimi yatırımıyla web sitesi filonuzu oluşturun, geliştirin ve ölçeklendirin. Barındırma, CI/CD, otomatik güncellemeler ve 7x24 küresel destek alın. Ve daha fazlası.
Edgio
edg.io
Saniyenin altında dinamik web siteleri için altyapı. Ön ucunuzu geliştirin, dağıtın, önizleyin, deneyin, izleyin ve çalıştırın - 1 Dakikada Ücretsiz Olarak Dağıtın. Eskiden Layer0
LoadFocus
loadfocus.com
Yük testi ve performans testi web siteleri ve API'leri için Hepsi Bir Arada bulut test aracı. Web sitenizi veya uygulamanızı test etmek zor olabilir, zaman alabilir ve ürün, geliştirme ve geliştirme ekiplerine gerekli bilgileri sağlamayabilir. LoadFocus'u yeni bağımsız bulut test altyapınız olarak v...
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımın...
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox "Çin'in Netlify'ı ve Heroku'su" olarak tanımlandı. 21YunBox, dünyanın dört bir yanından ekiplerin en iyi çalışmalarını yasal olarak Çin'e sunmalarına olanak tanıyor. 21YunBox Edge, web sitenizin Çin genelinde inanılmaz yüksek hızlara sahip olmasını sağlar. Dünya çapındaki geliştiriciler 21Y...
amazee.io
amazee.io
amazee.io, mühendislik ekiplerinin uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtması için bir uygulama teslimi ve barındırma platformu sağlar. Geliştirici merkezli, açık kaynaklı platform, geliştiricilerin yaşamlarını ve işlerini basitleştirerek altyapı veya operasyon yönetimi stresini en aza indirir....
Siteglide
siteglide.com
Siteglide, Dijital Ajansların Çevrimiçi Kurslar, Pazaryerleri, Üyelik Siteleri ve Müşteri Portalları gibi Kullanıcı Öncelikli Deneyimler oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Dijital Deneyim Platformudur (DXP).
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent, pazarlamacılar için kullanımı kolay içerik yönetimi araçları sunan, geliştiricilerin çevrimiçi deneyimler oluşturmaya odaklanmalarını sağlayan, başsız bir CMS'dir.