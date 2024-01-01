Jackrabbit Ops

Jackrabbit Ops

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Web Sitesi: jackrabbitops.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Jackrabbit Ops çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

JackRabbit Ops, işletmelerin süreç belgelerini verimli bir şekilde oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Yapay Zeka Belgeleme Yazılımıdır. Yalnızca 24 saat içinde hızlı ve doğru bir şekilde süreç dokümantasyonu oluşturan Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir. JackRabbit Ops ile işletmeler, yapay zekayı eğiten süreçler oluşturmak için şablonlardan veri ekleyebilir, içe aktarabilir, görüntüleyebilir ve sohbet edebilir. Yapay zeka daha sonra iş süreçlerinin desteklediği sorulara yanıtlar sağlar. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan süreçler, mükemmel yanıtlar oluşturacak şekilde kolaylıkla revize edilip güncellenebilir. İşletmeler, kredi kartı gerekmeden ve sorun yaşamadan, süreç dokümantasyonunu kolaylaştırmak ve odak noktalarını eyleme kaydırmak için JackRabbit Ops'u bugün kullanmaya başlayabilir.

Web Sitesi: jackrabbitops.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Jackrabbit Ops ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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