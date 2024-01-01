Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Jack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Eksiksiz finansal çözümler için Kurumsal Kart, Bordro, Geri Ödemeler, Transferler ve Fatura Ödemeyi entegre eden her şey dahil finansal yönetim aracı.

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