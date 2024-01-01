izi.TRAVEL

izi.TRAVEL

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Web Sitesi: izi.travel

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izi.TRAVEL Hikaye Anlatımı için açık bir platformdur. Miras kurumlarına ve diğer içerik sağlayıcılara ücretsiz, açık mobil sesli rehber teknolojisi sağlayan ve müzeleri ve şehirleri keşfetmeyi ziyaretçiler ve gezginler için daha ilham verici ve zenginleştirici hale getiren altyapıyı geliştiriyoruz. izi.TRAVEL'de öğrenmenin gücüne inanıyoruz. Keşfe giden yeni yollar inşa eden teknoloji yaratıyoruz. Müşterilerin eğitim deneyimini geliştiren sesli rehberlere odaklanarak müzelerin, kültür kurumlarının ve arşiv merkezlerinin geleneksel medya ile yeni, hızla gelişen dijital platformlar arasındaki boşluğu doldurmasına yardımcı oluyoruz. Ücretsiz web tabanlı hikaye yönetim sistemimizi kullanarak sesli hikayelerinizi kolayca kaydedip yükler, bunları seçtiğiniz konumlara veya sitelere bağlar ve istediğiniz kadar fotoğraf, video ve test eklersiniz. Ziyaretçiler akıllı telefonlarındaki ücretsiz izi.TRAVEL uygulaması aracılığıyla sesli rehberlerinizin keyfini çıkarabilir ve paylaşabilirler.

Web Sitesi: izi.travel

Yasal Uyarı: WebCatalog, izi.TRAVEL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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