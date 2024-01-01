IXOPAY, Beyaz Etiketli Müşteriler ve Kurumsal Satıcılar için yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve PCI sertifikalı bir ödeme yönetimi platformudur. Modern, kolayca genişletilebilen mimari, ödemelerin düzenlenmesine olanak tanır, akıllı yönlendirme ve basamaklandırma işlevlerinin yanı sıra son teknoloji risk yönetimi, otomatik mutabakat ve ödemelerin yanı sıra Alıcılar ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının eklenti tabanlı entegrasyonu sağlar. IXOPAY, 2001 yılında kurulan ve Viyana, Avusturya ve Florida, ABD'den ulusal ve uluslararası e-ticaret müşterilerine sahip olan IXOLIT Grubunun bir parçasıdır. Sahibi tarafından yönetilen ve finanse edilen şirket, iki kişilik bir ekipten, Viyana'nın kalbinde yenilikçi çözümler ve ürünler geliştiren 60'ı aşkın uzmanla bir BT uzmanına dönüştü.

Web Sitesi: ixopay.com

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