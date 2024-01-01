IXOPAY

IXOPAY

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: ixopay.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IXOPAY çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IXOPAY, Beyaz Etiketli Müşteriler ve Kurumsal Satıcılar için yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve PCI sertifikalı bir ödeme yönetimi platformudur. Modern, kolayca genişletilebilen mimari, ödemelerin düzenlenmesine olanak tanır, akıllı yönlendirme ve basamaklandırma işlevlerinin yanı sıra son teknoloji risk yönetimi, otomatik mutabakat ve ödemelerin yanı sıra Alıcılar ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının eklenti tabanlı entegrasyonu sağlar. IXOPAY, 2001 yılında kurulan ve Viyana, Avusturya ve Florida, ABD'den ulusal ve uluslararası e-ticaret müşterilerine sahip olan IXOLIT Grubunun bir parçasıdır. Sahibi tarafından yönetilen ve finanse edilen şirket, iki kişilik bir ekipten, Viyana'nın kalbinde yenilikçi çözümler ve ürünler geliştiren 60'ı aşkın uzmanla bir BT uzmanına dönüştü.
Kategoriler:
Finance
Ödeme Analitiği Yazılımı
Ödeme İşleme Yazılımı
Payments Orchestration Software

Web Sitesi: ixopay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IXOPAY ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

MONEI

MONEI

monei.com

SEOPress

SEOPress

seopress.org

Tonkean

Tonkean

tonkean.com

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

PayDock

PayDock

paydock.com

Austrian Airlines

Austrian Airlines

austrian.com

Mollie

Mollie

mollie.com

Brizy

Brizy

brizy.io

ReviewRev

ReviewRev

reviewrev.com

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Seo Vendor

Seo Vendor

seovendor.co

Validation

Validation

validation.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası