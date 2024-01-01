IVEPOS

IVEPOS

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Web Sitesi: ivepos.com

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IVEPOS, Intuition Systems tarafından restoranınız, perakende mağazalarınız, kafeniz, barınız, fırınınız, kahve dükkanınız, bakkalınız, salon ve spanız, araba yıkamanız, yiyecek kamyonunuz ve pizzacınız için hazırlanmış ücretsiz POS (satış noktası) yazılımıdır. Yazar kasa yerine IVEPOS satış noktası sistemini kullanarak satışları ve envanteri gerçek zamanlı takip edin, çalışanları ve mağazaları yönetin, müşterilerle etkileşim kurun ve gelirinizi artırın. Mobil POS Sistemi - Akıllı telefon, tablet veya POS sisteminden satış yapın - Basılı veya elektronik makbuz düzenleyin - Birden fazla ödeme kabul edin - İndirim uygulayın ve geri ödeme yapın - Nakit hareketlerini takip edin - Yerleşik kamerayla barkodları tarayın - Çevrimdışıyken bile satışları kaydetmeye devam edin - Bir makbuz yazıcısı, barkod tarayıcı ve kasa çekmecesi bağlayın - Çalışanlara ayrıcalıklar ayarlayın - Tek bir hesaptan birden fazla mağazayı ve POS cihazını yönetin Envanter Yönetimi - Envanteri gerçek zamanlı olarak takip edin - Stok seviyelerini ayarlayın ve düşük stok bildirimleri alın - Toplu içe ve dışa aktarma CSV dosyasından/CSV dosyasına envanter - Varyantlarla öğeleri yönetin - Stokları aktarın - Satıcıların stoklarını yönetin Satış Analitiği - Geliri, ortalama satışları ve kârı görüntüleyin - Satış eğilimlerini izleyin ve değişikliklere anında yanıt verin - En çok satan ürünleri ve kategorileri belirleyin - Takip edin finansal bilgiler ve tutarsızlıkları tespit edin - Tam satış geçmişini görüntüleyin - Ödeme türleri, değiştiriciler, indirimler ve vergiler hakkındaki raporlara göz atın - Satış verilerini CRM ve Müşteri Bağlılığı e-tablolarına aktarın - Müşteri tabanı oluşturun - Satışları artırmak için müşterilere promosyonlar gönderin - Müşteri kredilerini yönetin - Müşteri geri bildirimi alın ve işleri geliştirin - Müşterileri yinelenen alışverişlerinden dolayı ödüllendirmek için sadakat programı çalıştırın Restoran ve Bar Özellikleri - Mutfak yazıcılarını veya IVEPOS Kitchen Display uygulamasını bağlayın - İçeride yemek, paket servisi veya teslimat gibi yemek seçeneklerini kullanın - Mutfak sipariş biletlerini yönetin - Masaları yönetin - Faturayı ayırın veya masaları birleştirin - Birden fazla mutfağa mutfak siparişi biletleri gönderin - Garsonlar, IVEPOS Garson uygulamasıyla masadaki müşteriden sipariş alabilir ve mutfağa gönderebilir - Çevrimiçi yemek ortaklarından siparişleri kabul edin Zomato/Uber yiyor ve içiyor - Malzemeleri verimli bir şekilde yönetin ve karı artırmak
Kategoriler:
Business
Restoran POS Sistemleri
Perakende POS Sistemleri

Web Sitesi: ivepos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IVEPOS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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