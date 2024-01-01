IT総合情報ポータル「ITmedia」, Japonya'nın önde gelen çevrimiçi teknoloji haberleri ve bilgi portalıdır. BT endüstrisindeki en son haberler ve trendler, ürün incelemeleri, sektör uzmanlarıyla röportajlar ve teknoloji odaklı iş ve toplumsal değişimlerin analizi de dahil olmak üzere teknolojiyle ilgili çok çeşitli konuları kapsar. Kapsamlı bir teknoloji haberleri ve bilgi platformu olan ITmedia, profesyoneller, teknoloji meraklıları ve hızla gelişen BT ortamındaki en son gelişmeler ve trendlerle güncel kalmak isteyen herkes için değerli bir kaynak olarak hizmet vermektedir.

Web Sitesi: itmedia.co.jp

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