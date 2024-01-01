Irvine Weekly

Irvine Weekly

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Irvine Weekly, Irvine'deki haberler, müzik, filmler, restoranlar, incelemeler ve etkinlikler için eksiksiz bilgi kaynağıdır. Amaç, yükselişte olan bir şehri öne çıkarmak ve bu muhteşem topluluğun dinamiklerini değiştiren insanlar, sorunlar ve işletmeler hakkındaki hikayeleri paylaşmaktır.

Web Sitesi: irvineweekly.com

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