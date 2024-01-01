Irvine Standard

Irvine Standard

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Irvine City'deki yerel topluluğa ve günlük hayata dair çevrimiçi haber güncellemelerini ve makaleleri keşfedin. Irvine Standard, Irvine Company tarafından Irvine Amerika'nın en iyi master planlı şehri yapan insanları, yerleri ve deneyimleri kutlayan bir topluluk gazetesidir.

Web Sitesi: irvinestandard.com

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