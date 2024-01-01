Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı, İran haberleri, toplum, ekonomi, siyaset, uluslararası ilişkiler, spor, sanat ve kültür konularında makaleler içermektedir.

Web Sitesi: en.irna.ir

Yasal Uyarı: WebCatalog, IRNA English ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.