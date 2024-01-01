IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: irisvr.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IrisVR Prospect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The Wild'ın bir parçası olan IrisVR, sanal gerçeklikte sürükleyici tasarım incelemesi ve işbirliği konusunda lider bir markadır. IrisVR'nin amiral gemisi ürünü Prospect, 3D modelleri koordine eden, tasarım ve inşaat süreçlerini uygulayan BIM ve VDC ekipleri, tasarım firmaları ve mühendisler tarafından kullanılıyor. IrisVR, Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp ve diğer 3D araçlarla kutudan çıktığı gibi entegre olduğundan, müşterilerinize sunum yapmanıza ve ekibinizle daha verimli çalışmanıza olanak tanıyan sürükleyici bir VR deneyimini anında oluşturabilirsiniz. IrisVR, Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift ve Windows MR kulaklıklarla çalışır. IrisVR'nin www.irisvr.com adresinden başlayabileceğiniz 14 günlük ücretsiz deneme süresi vardır.
Kategoriler:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Web Sitesi: irisvr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IrisVR Prospect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Imerso

Imerso

imerso.com

Hypar

Hypar

hypar.io

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

TestFit

TestFit

testfit.io

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

SENTIO VR

SENTIO VR

sentiovr.com

Coohom

Coohom

coohom.com

HTC VIVE

HTC VIVE

vive.com

Resolve

Resolve

resolvebim.com

Oncyber

Oncyber

oncyber.io

Viar360

Viar360

viar360.com

BRIO

BRIO

brioxr.com

vTime

vTime

vtime.net

ViarLive

ViarLive

viar.live

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

Revizto

Revizto

revizto.com

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası