The Wild'ın bir parçası olan IrisVR, sanal gerçeklikte sürükleyici tasarım incelemesi ve işbirliği konusunda lider bir markadır. IrisVR'nin amiral gemisi ürünü Prospect, 3D modelleri koordine eden, tasarım ve inşaat süreçlerini uygulayan BIM ve VDC ekipleri, tasarım firmaları ve mühendisler tarafından kullanılıyor. IrisVR, Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp ve diğer 3D araçlarla kutudan çıktığı gibi entegre olduğundan, müşterilerinize sunum yapmanıza ve ekibinizle daha verimli çalışmanıza olanak tanıyan sürükleyici bir VR deneyimini anında oluşturabilirsiniz. IrisVR, Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift ve Windows MR kulaklıklarla çalışır. IrisVR'nin www.irisvr.com adresinden başlayabileceğiniz 14 günlük ücretsiz deneme süresi vardır.

Web Sitesi: irisvr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IrisVR Prospect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.