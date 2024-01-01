Iran Front Page

Iran Front Page

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Web Sitesi: ifpnews.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Politika, iş dünyası, turizm, teknoloji, toplum, kültür ve daha birçok alanda İran, Orta Doğu ve dünyadan en son haberleri ve manşetleri kapsar.

Web Sitesi: ifpnews.com

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