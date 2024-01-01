IoTFlows

IoTFlows

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Web Sitesi: iotflows.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IoTFlows çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yapay Zeka Destekli Makine Performansı İzleme. SenseAi, bir makinenin performansını titreşim ve akustik verilerine göre izlemek ve analiz etmek için yapay zekayı kullanır. Bu, üreticilerin üretim sürecindeki sorunları veya verimsizlikleri belirlemesine ve performansı artırmak için veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır

Web Sitesi: iotflows.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IoTFlows ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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