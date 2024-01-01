Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ionicons, web, iOS, Android ve masaüstü uygulamaları için hazırlanmış 1.300 simgeden oluşan tamamen açık kaynaklı bir simge setidir. Ionicons, Ionic Framework için oluşturulduğundan simgeler hem Materyal Tasarımı hem de iOS sürümlerine sahiptir.

Web Sitesi: ionic.io

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