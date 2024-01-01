Ionicons

Ionicons

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Web Sitesi: ionic.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ionicons çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ionicons, web, iOS, Android ve masaüstü uygulamaları için hazırlanmış 1.300 simgeden oluşan tamamen açık kaynaklı bir simge setidir. Ionicons, Ionic Framework için oluşturulduğundan simgeler hem Materyal Tasarımı hem de iOS sürümlerine sahiptir.

Web Sitesi: ionic.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ionicons ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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