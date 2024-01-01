Alternatifler - Invoice Simple

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...

Xero

Xero

xero.com

Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Daha fazla iş. Daha az güçlük. Tek bir kullanışlı araçta müşteri yönetimi, proje yönetimi ve faturalandırma. Teamleader 11.000 KOBİ'nin işini kolaylaştırıyor.

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Güvenli Müşteri Portalı Yazılımımızı kullanarak kendi Müşteri Portalınızı veya Müşteri Portalı erişiminizi tasarlayın: Beyaz Etiketli, Tamamen markalı Oturum Açma, Kontrol Paneli ve E-posta Bildirimleri

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.

Finom

Finom

finom.co

Finom girişimciler, serbest meslek sahipleri ve serbest çalışanlar için finansal çözümler sunmaktadır.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks, American Fork, Utah merkezli bir muhasebe yazılımı şirketidir. Aynı isimli yazılımı üretir.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Tam özellikli çevrimiçi iş yönetimi yazılımı: Zaman Takibi, Kaynak Planlama, Gantt Grafikleri, Raporlar, Kanban panoları, Faturalar ve Giderler.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom, modern yaratıcılar, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için eksiksiz bir iş araçları paketidir.

Holded

Holded

holded.com

Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...

Invoice Maker

Invoice Maker

invoicemaker.com

Fatura Oluşturucu, müşterilerinize fatura göndermek için en hızlı ve en kolay fatura uygulamasıdır.

Accelo

Accelo

accelo.com

Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks, özellikle işletme sahipleri ve satış ekipleri için tasarlanmış, kullanımı kolay bir muhasebe yazılımıdır.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Küçük işletmelerin fatura göndermesi, giderleri yönetmesi, zamanı takip etmesi, raporları indirmesi ve tahminler oluşturması için çevrimiçi faturalandırma yazılımı edinin. Şimdi 7 günlük ücretsiz deneme sürümünü edinin!

BigTime

BigTime

bigtime.net

Zamanı kazanca dönüştürün. En önemli varlığınız olan zamanı bütçeleme, takip ve faturalandırma konusunda gerçek zamanlı görünürlük.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti, modern işletmeleri geliştiren akıllı borçlar sunuyor. Tam otomatik, uçtan uca çözümlerle işletmenize ölçek, verimlilik ve odaklanma getirelim.

vcita

vcita

vcita.com

Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |

Avaza

Avaza

avaza.com

İşinizi yürütmek için harika hepsi bir arada yazılım Birden fazla uygulama, abonelik ve e-tabloyla hokkabazlık yapmayı bırakın. Avaza, ekiplerin projeler üzerinde işbirliği yapmak, kaynakları planlamak, zamanı takip etmek, harcamaları yönetmek ve müşterileri faturalandırmak için kullandığı kusursuz...

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