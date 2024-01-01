Alternatifler - InterviewAI
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
Metaview
metaview.ai
Her röportajı muhteşem bir röportaj haline getirin. Ekiplerinizi ölçeklendirirken görüşmeleri tutarlı ve yüksek kalitede tutmak imkansızdır. Metaview, görüşmecilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için benzersiz veriler, analizler ve eyleme dönüştürülebilir geri bildirimler sağlar. Son...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
BetterUp
betterup.com
İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir Müşteri İlişkileri Yönetimi, Başvuru Takip Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi platformudur. Oorwin, satış, işe alım ve İK'ya entegre yaklaşımıyla personel alımı yapan işletmelere olağanüstü bir büyüme sağlıyor.
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformu...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow, iş arama sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak için çeşitli ücretsiz araçlar sunan bir iş arama ve yönetim platformudur. Bu araçlar, büyük teknoloji şirketlerindeki (FAANG+) sektör uzmanları tarafından oluşturulmuştur ve profil görüntülemelerini 2,5 kat artırabilen bir LinkedIn incelem...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher, pasif adayları bulmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka işe alım aracıdır ve işe alım görevlilerinin kaynak bulma sürecinden ziyade aday deneyimine daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Bu yazılım, yeterince temsil edilmeyen yeteneklerin işe alınmasına yardımcı olur ve iyi temsil edilen bir...
Instahyre
instahyre.com
10.000'den fazla en iyi şirketteki işleri arayın ve başvurun. BT, yazılım, satış, pazarlama, operasyon, finans ve daha birçok alanda yüksek maaşlı işler bulun. En iyi yetenekleri işe alın.
Eightfold AI
eightfold.ai
Sekiz katlı yapay zekanın pazar lideri Yetenek İstihbaratı Platformu, kuruluşların en iyi performans gösterenleri elde tutmasına, işgücünün becerilerini artırmasına ve yeniden becerilerini geliştirmesine, yetenekleri verimli bir şekilde işe almasına ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire, çeşitli işe alım zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş kapsamlı bir işe alım otomasyon platformudur. Araç, işe alım sürecinin her adımında otomasyonu ve zekayı entegre eder. Yüksek hacimli işe alımlar için özel olarak tasarlanan bu araç, ekiplerin kısa sürede ölçeklendirilmes...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50'nin 360 Geri Bildirimi, gerçek zamanlı akran onaylı kariyer gelişimini destekler. Kuruluşunuzdaki çalışanlarınızın sonsuz kariyer gelişimini destekleyin. 360 Geribildirim çalışanların, liderlerin, mentorların ve koçların birbirlerinden geri bildirim istemesine, almasına ve vermesine olanak ta...
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...
BarRaiser
barraiser.com
BarRaiser ile objektif olun ve daha iyi işe alım kararları alın. Tescilli BarRaiser İşe Alma Platformu, işe alım görevlilerine, İşe Alma Yöneticilerine, Yetenek Kazanımına ve İK Liderlerine, gerçek zamanlı yardımdan yararlanma, zaman etiketli kayıtlı görüşmelere erişme ve akıllı işe alım kararları v...
Tapflow
tapflow.app
Tapflow, işe alım uzmanlarının birkaç dakika içinde LinkedIn'den olağanüstü yetenekler bulmasına yardımcı olur. LinkedIn'de filtreleme yaparak ve profilleri tek tek değerlendirerek çok fazla manuel iş yapmak yerine, Tapflow'un akıllı algoritmaları herhangi bir rol için en iyi profilleri anında belir...
Lightcast
lightcast.io
Lightcast, lider küresel Yetenek İstihbarat Platformunu oluşturuyor ve işverenlerin doğru kişileri işe alıp elde tutabilmelerini sağlamak için iş gücü trendlerinin önünde kalmalarına yardımcı oluyor. Talep edilen beceriler ve unvanın normalleştirilmesinden ücret şeffaflığı ve beceri geliştirmeye kad...
Beamery
beamery.com
Beamery Yetenek Yaşam Döngüsü Yönetim Platformu, verileri, yapay zekayı ve zekayı bir araya getiren uçtan uca bir çözümdür; böylece önce yeteneğe odaklanan kuruluşlar, stratejik yetenek dönüşümünü teşvik edebilir, tüm yetenekler için daha fazla insan deneyimi sunabilir ve küresel iş güçlerinin becer...
BrightHire
brighthire.com
BrightHire, video konferans sisteminiz üzerine kurulmuş, insanların daha iyi görüşmeler yapmasına ve ekiplerin daha az önyargıyla daha hızlı işe alım yapmasına yardımcı olarak işe alma kalitesini değiştiren lider Mülakat İstihbaratı platformudur. Teknolojimiz röportajları otomatik olarak kaydedip ya...
Shortlyst
shortlyst.ai
Shortlyst, işe alım kuruluşlarının doğru adayları daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde aramasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olur, böylece daha fazla pozisyon kapatabilir, işe alım maliyetlerini ve süresini iyileştirebilir ve karlarını en üst düzeye çıkarabilirler. Shortlyst, her şir...
Queros
app.qureos.com
İş tanımı oluşturucumuz, pozisyonun sorumluluklarını ve gerekliliklerini doğru bir şekilde yansıtan, iyi hazırlanmış iş tanımları oluşturmanıza olanak tanır. Aracımızla iş tanımlarını şirketinizin ses tonuna uyacak şekilde özelleştirerek kuruluşunuza uygun doğru adayları çekmenize yardımcı olabilirs...
HiredScore
hiredscore.com
HiredScore, yetenek edinme ve yetenek yönetimi süreçlerinde İK dönüşümüne yönelik çözümler sunan, yapay zeka destekli bir araçtır. Açıklanabilir yapay zeka, otomasyon ve derin entegrasyonlar kullanan HiredScore, doğru paydaşlara doğru zamanda proaktif, eyleme yön veren öneriler sunar. Araç, kuruluş...
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers Başvuru Takip Yazılımı, en kaliteli işe alımı hızlı bir şekilde almak için işe alım yöneticileriyle işbirliğini kolaylaştıran, kullanımı kolay, web tabanlı bir platformdur. Otomatik iş akışları, en son teknolojiyi kullanan sıralama araçları ve otomatik sıralama sayesinde yönetim süresini ön...
Talenlio
talenlio.com
Hayalinizdeki işe ulaşmak için en iyi özgeçmiş oluşturucuyu keşfedin! Kullanıcı dostu platformumuz özelleştirilebilir şablonlar, uzman ipuçları ve gerçek zamanlı önizlemeler sunar. Dakikalar içinde profesyonel, ATS dostu bir özgeçmiş oluşturun ve rekabette öne çıkın. Şimdi ücretsiz başlayın ve ilk i...
Huntly
huntly.ai
Huntly, endüstri ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için BT yeteneklerinin dağılımını yeniden tasarlayan bir teknoloji işe alım platformudur. Profesyonel işe alım uzmanları ağını temel alan çözümümüz, dünya çapındaki şirketler ve teknoloji yetenekleri arasındaki kültürel ve profesyonel eşleşmeleri ko...
Clovers
clovers.ai
Clovers, önce insanları işe alma konusunda güvenilir rehberinizdir. Zamanında eyleme geçirilebilir bilgilerle, işe alım görevlilerinin ve işe alım ekiplerinin kendinden emin ve bilinçli kararlar almaları için takip edilmesi kolay bir yolu aydınlatıyoruz. Clover'ın işe alım istihbaratı platformu, kap...
Hirium
hirium.com
Yeni Nesil Yapay Zeka ve Analitik Odaklı İşe Alma Platformu: Yapay Zeka ve Analitiklerimizle Doğru İşe Alım ✓ 30 günlük ücretsiz deneme ✓ Kredi kartı gerekmez ✓ İşveren bazlı fiyatlandırma yok İşte Hirium'un büyüyen işletmeler için en iyi işe alma çözümü olmasının 5 nedeni. 1. Özgeçmiş Ayrıştırma Hi...
Growthspace
growthspace.com
Growthspace ile uzman liderliğindeki geliştirme programları aracılığıyla iş KPI'larını yönlendirin. Bireysel veya ekip programları da dahil olmak üzere tüm öğrenme deneyimlerini başlatmak, yönetmek ve etkiyi ölçmek için tasarlanan platform, işletme genelinde verimlilik ve etki sağlar. Dünyanın en gü...