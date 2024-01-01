Alternatifler - InterviewAI

Shortlyst

shortlyst.ai

Shortlyst, işe alım kuruluşlarının doğru adayları daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde aramasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olur, böylece daha fazla pozisyon kapatabilir, işe alım maliyetlerini ve süresini iyileştirebilir ve karlarını en üst düzeye çıkarabilirler. Shortlyst, her şir...