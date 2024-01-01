Interactly.video

Interactly.video

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Web Sitesi: interactly.video

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Interactly.video, web sitesinde, e-postalarda, destekte ve katılımda vb. tüm olası biçimlerde etkileşimli videolardan yararlanarak işletmelere büyük değer sağlayan, türünün ilk kodlama gerektirmeyen etkileşimli ve kişiselleştirilmiş video oluşturma platformudur. web sitesi, e-postalar ve sosyal medyadaki potansiyel müşterileri meşgul etmek ve nitelendirmek için kullanın. SaaS şirketlerindeki satış öncesi ekibi, potansiyel müşterilerin ön yeterliliğini belirlemek, demoları standartlaştırmak ve anlaşmaları eskisinden daha hızlı kapatmak için bunu kullanabilir.
Kategoriler:
Business
Video E-posta Yazılımı

Web Sitesi: interactly.video

Yasal Uyarı: WebCatalog, Interactly.video ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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