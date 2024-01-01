IntelliPPT, uzun makaleleri, metinleri, paragrafları, PDF'leri ve diğer belge türlerini yoğunlaştırmak için yapay zekayı kullanan çevrimiçi bir özetleme aracıdır. Yalnızca bir metin basitleştirici değil, aynı zamanda akademik makalelerin incelenmesinden, araştırma raporlarına, profesyonel e-postalardan teknik ve teknik incelemelere kadar çeşitli uygulamalara uygun bir özet oluşturucudur. Araç, karmaşık cümleleri parçalara ayırıp kısaltarak çalışır, böylece içerikte daha verimli bir şekilde geçiş yapılması mümkün olur. Ayrıca IntelliPPT, otomatik olarak özet noktaları oluşturmak ve belgeleri PowerPoint sunumlarına dönüştürmek için kullanışlıdır. Dönüştürme özelliği, sunum yapan kişilerin işini basitleştirmeyi ve belgelerin incelenmesi ve sunum oluşturulması için harcanan zamanı azaltarak verimliliklerini artırmayı amaçlamaktadır. Araç aynı zamanda odaklamayı yönlendirmek için metinlerdeki önemli noktaları otomatik olarak vurgulayan bir özelliğe de sahiptir. Platform kullanıcı desteği sunuyor ve yeni kullanıcılara kayıt olduklarında yapay zeka tarafından oluşturulan bir dizi ücretsiz özet sunuluyor.

Web Sitesi: intellippt.com

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