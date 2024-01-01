IntelliPPT

IntelliPPT

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: intellippt.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IntelliPPT çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IntelliPPT, uzun makaleleri, metinleri, paragrafları, PDF'leri ve diğer belge türlerini yoğunlaştırmak için yapay zekayı kullanan çevrimiçi bir özetleme aracıdır. Yalnızca bir metin basitleştirici değil, aynı zamanda akademik makalelerin incelenmesinden, araştırma raporlarına, profesyonel e-postalardan teknik ve teknik incelemelere kadar çeşitli uygulamalara uygun bir özet oluşturucudur. Araç, karmaşık cümleleri parçalara ayırıp kısaltarak çalışır, böylece içerikte daha verimli bir şekilde geçiş yapılması mümkün olur. Ayrıca IntelliPPT, otomatik olarak özet noktaları oluşturmak ve belgeleri PowerPoint sunumlarına dönüştürmek için kullanışlıdır. Dönüştürme özelliği, sunum yapan kişilerin işini basitleştirmeyi ve belgelerin incelenmesi ve sunum oluşturulması için harcanan zamanı azaltarak verimliliklerini artırmayı amaçlamaktadır. Araç aynı zamanda odaklamayı yönlendirmek için metinlerdeki önemli noktaları otomatik olarak vurgulayan bir özelliğe de sahiptir. Platform kullanıcı desteği sunuyor ve yeni kullanıcılara kayıt olduklarında yapay zeka tarafından oluşturulan bir dizi ücretsiz özet sunuluyor.

Web Sitesi: intellippt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IntelliPPT ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TLDR This

TLDR This

tldrthis.com

Conch

Conch

getconch.ai

you-tldr

you-tldr

you-tldr.com

Character Count

Character Count

charactercountonline.com

QuestionAI.io

QuestionAI.io

questionai.io

SlideNotes

SlideNotes

slidenotes.dev

Summarify

Summarify

summarify.me

Distillr

Distillr

distillr.app

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

RewriteTool.net

RewriteTool.net

rewritetool.net

pdf2gpt

pdf2gpt

pdf2gpt.com

Resoomer

Resoomer

resoomer.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası