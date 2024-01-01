InSummary

InSummary

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Web Sitesi: insummary.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

InSummary, ödüllendirici olana daha fazla, olmayana ise daha az zaman harcamak isteyen herkes içindir. Takviminize göre otomatik olarak akıllı performans incelemeleri ve durum raporları oluşturan, yapay zeka destekli bir araçtır. InSummary Akıllı Performans İncelemeleri, öz değerlendirme yanıtlarının taslağını otomatik olarak hazırlayarak ve birlikte başardıklarınıza ilişkin hatırlatıcılarla birlikte meslektaşlarınıza önerilerde bulunarak istediğiniz incelemeyi almanıza yardımcı olur. InSummary Akıllı Durum Raporları, iş odağınızı zahmetsizce iletmenize yardımcı olmak için haftalık etkinliklerinizi otomatik olarak özetleyerek size zaman kazandırır. InSummary'nin Akıllı Durum Raporları objektif, etkileşimli ve kişiselleştirilmiştir ve her hafta otomatik olarak sunulur. 30 saniyeden kısa sürede kaydolun ve Akıllı Performans İncelemeleri ile Akıllı Durum Raporlarının anında işinize yaramasını sağlayın.

Web Sitesi: insummary.com

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