Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hibeler Basitleştirildi, Başarı Artırıldı. Instrumentl ile hibe çalışmalarınız zahmetsiz hale gelir. Araştırın, takip edin, yönetin ve başarıya ulaşın; hepsi tek bir kullanıcı dostu platformdan. Instrumentl, sosyal girişimlerin hibe finansmanını keşfetmesine, takip etmesine ve kazanmasına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Kâr amacı gütmeyen sektörün etki yaratma yeteneğini artırmaya zorluyoruz

Web Sitesi: instrumentl.com

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