Instant Singer, kullanıcıların yalnızca iki dakika içinde şarkıcı olmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Bu araçla kullanıcılar kendi seslerini ücretsiz olarak kopyalayabilir ve tek bir düğmeye tıklayarak herhangi bir şarkıcının sesini zahmetsizce kendi sesiyle değiştirebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli sesler sunar ve kullanıcılar bunları istedikleri herhangi bir şarkıda kolayca değiştirebilir. Instant Singer'ı kullanma işleminin tamamlanması yalnızca iki dakika sürer, bu da onu hızlı ve verimli hale getirir. Kullanıcılar "Twinkle, Twinkle, Little Star" şarkısını söyleyerek kendilerini kaydetme veya YouTube bağlantısını yapıştırarak seçtikleri herhangi bir şarkıyı dönüştürme seçeneğine sahiptir. Araç, yüksek kaliteli sonuçlar sunmayı vaat ediyor ve kullanıcıların ücretli seçeneklere başvurmadan önce dönüştürülmüş dört örneği denemesine olanak tanıyan ücretsiz bir deneme sunuyor.Instant Singer'ın, ses klonlama sunan bir Başlangıç ​​Paketi ve ücretsiz dört örnek dahil olmak üzere farklı fiyatlandırma planları mevcuttur. . Ek işlevsellik ve dönüşüm arayan kullanıcılar için, dönüşüm başına iki kredi sağlayan, kredi başına 1,99 ABD dolarından satın alınabilecek Lite Paketi mevcuttur. Pro Pack, kredi başına 1,49 ABD doları tutarında indirimli bir oranla dönüşüm başına sekiz kredi sunar. Müşteri desteği Discord platformu üzerinden sağlanmaktadır. Özetlemek gerekirse Instant Singer, kullanıcıların kendi seslerini klonlamalarına ve herhangi bir şarkının vokallerini sorunsuz bir şekilde kendi vokalleriyle değiştirmelerine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Çeşitli fiyatlandırma seçenekleri sunar, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar ve yüksek kaliteli sonuçlar vaat eder.

Web Sitesi: instantsinger.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Instant Singer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.