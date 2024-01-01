Alternatifler - Instant Financial

Betterment

Betterment

betterment.com

401(k)'yi yönetmek zordur. İşte bu nedenle Betterment at Work, işverenlerin yüksek kalitede 401(k) sunmasını kolaylaştırıyor. Devam eden idari destek ve yatırım yönetimi, özel plan tasarımı ve kolaylaştırılmış bordro entegrasyonlarından ağır işleri biz yapıyoruz, böylece siz bunu yapmak zorunda kalm...

DailyPay

DailyPay

dailypay.com

Güvenebileceğiniz Talep Üzerine Ödeme. DailyPay™ ile Friday'le tanışın Visa® ön ödemeli kartı ve uygulaması Friday, en son teklifimizdir ve çalışanlara kazandıkları maaşlara anında, ücretsiz erişim olanağı sağlar. Çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmak için DailyPay'...

SmartDollar

SmartDollar

smartdollar.com

SmartDollar, Dave Ramsey'in sunduğu bir çalışanlara yönelik finansal sağlık programıdır. Çalışanlar bütçelemeyi, borçtan kurtulmayı, gelecek için tasarruf etmeyi ve güvenle emekli olmayı öğreniyor.

Brightside

Brightside

gobrightside.com

Brightside, insanların acil nakit erişiminden kredi kartı borcunu konsolide etmeye ve öğrenci kredilerini yönetmeye kadar doğru para hamlelerini yapmalarına yardımcı oluyor.

Earnin

Earnin

earnin.com

Earnin avantajıyla çalışanlarınızı işe alın, elinizde tutun ve üretkenliğini artırın. Earnin, çalışanların çalışırken maaşlarına erişmelerini sağlayarak borçtan kaçınmalarına, faturalarını ödemelerine, gelecek için tasarruf etmelerine ve finansal stresi azaltmalarına yardımcı olmak için özel olarak ...

Branch app

Branch app

branchapp.com

Şube, çalışan Amerikalıları güçlendirmek için işletmelerin ödemeleri hızlandırmasına yardımcı oluyor. İşletmeler, çalışanlara ödeme yapmanın daha uygun maliyetli, daha hızlı bir yolu ve kağıt çek ve maaş kartı maliyetlerini azaltmak için Şube'ye yöneliyor. Şube'ye kaydolan işçiler ve bağımsız yüklen...

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoon, KOBİ'lere yönelik finansal güçlendirme platformudur. ZayZoon ile maaş günü nihayet bir düğmeye basılarak geliyor. İşverenler için ücretsizdir ve uygulanması yalnızca 30 dakika sürer. Ancak çalışanlar diledikleri zaman ödeme almak için ZayZoon'u kullanabilirler. Platform ayrıca çalışanların ...

MoneyWellth

MoneyWellth

moneywellth.com

MoneyWellth, kullanıcıların bebek sahibi olmaktan emeklilik planlamasına kadar önemli finansal konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olabilecek kapsamlı bir finansal uygulamadır. MoneyWellth'in, kullanıcıların kendileri için en önemli finansal konular hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olac...

Best Money Moves

Best Money Moves

bestmoneymoves.com

Best Money Moves, insanların finansal stresi ölçmelerine ve ardından finansal hayatlarını kontrol altına almak için bu stresi azaltmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, mobil öncelikli bir hizmettir. Hizmet, işverenlere satılıyor ve onlar da bu hizmeti çalışanlarına ücretsiz bir çalışan avantaj...

OrbisPay

OrbisPay

orbispay.me

OrbisPay, çalışanların maaş çeklerinden önce kazançlarına anında erişmelerine olanak tanıyan bir Talep Üzerine Ücret™ çözümü sunuyor. Herkesin faturalarını, kirasını ödemek ve acil durum masraflarını karşılamak için kazandığı paraya erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, ...

BrightDime

BrightDime

brightdime.com

BrightDime, şirketinizin bugün finansal sağlık konusunda başarılı olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.

Questis

Questis

questis.co

Questis, eksiksiz bir kişisel finans çözümü sunan bir iş gücü finansal güçlendirme şirketidir. Çalışanların finansal stresin temel nedenlerini çözmelerine yardımcı olarak ve finansal açıdan dayanıklı iş gücü yetiştirerek işletmelerin hayat değiştiren işverenler olmalarına yardımcı oluyoruz. Derin fi...

Savology

Savology

savology.com

Savology'nin modern finansal sağlık yardımı, kişiselleştirilmiş finansal planlama, koçluk ve eğitim aracılığıyla çalışanların hayatlarında aslında bir fark yaratıyor. İşverenler, Savology ile ortaklık kurarak çalışanlarına kapsamlı bir mali plan, mali sağlık puanları ve karne, uygulanabilir sonraki ...

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

Money Line'ınız, sınırsız 1:1 insani para koçluğu, birinci sınıf eğitim ve yapay zeka destekli yazılım sunan, çalışanların (ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin) endişesiz finansal yaşamlar yaşamasını sağlayan, çalışanlara yönelik finansal sağlık avantajıdır. Money Line, çalışanların en kişi...

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