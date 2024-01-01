Alternatifler - Instagram
facebook.com
Facebook (facebook olarak stilize edilmiştir), Menlo Park, California merkezli bir Amerikan çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmetidir ve aynı adı taşıyan Facebook, Inc. şirketinin amiral gemisi hizmetidir. Mark Zuckerberg, Harvard Üniversitesi öğrencileri ve oda arkadaşlarıyla birlikte kurulmuş...
X
x.com
X, eski adıyla Twitter, Twitter, Inc.'in halefi olan Amerikan şirketi X Corp. tarafından işletilen çevrimiçi bir sosyal medya ve sosyal ağ hizmetidir. Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajlar paylaştığı ve bunlarla etkileşimde bulunduğu bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir....
pinterest.com
Pinterest, resimleri ve daha küçük ölçekte panolar biçimindeki animasyonlu GIF'leri ve videoları kullanarak World Wide Web'de bilgilerin (özellikle "fikirlerin") kaydedilmesini ve keşfedilmesini sağlamak için tasarlanmış bir Amerikan resim paylaşım ve sosyal medya hizmetidir. Site, Ben Silbermann, P...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat, arkadaşlarınızla kolayca konuşmanıza, dünyanın dört bir yanından Hikayeleri görüntülemenize ve Keşfet'te haberleri keşfetmenize olanak tanır. Anı yaşadığınızda hayat daha eğlenceli! Snapchat, aslen Snapchat Inc. olan Snap Inc. tarafından geliştirilen bir Amerikan multimedya anlık mesajlaş...
reddit.com
Reddit (logosu reddit olarak stilize edilmiştir) bir Amerikan sosyal haber toplama, web içerik derecelendirme ve tartışma web sitesidir. Kayıtlı üyeler siteye bağlantılar, metin gönderileri ve resimler gibi içerikler gönderir ve bunlar daha sonra diğer üyeler tarafından olumlu veya olumsuz oylanır....
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...
Instapaper
instapaper.com
Instapaper, web içeriğinin e-okuyucu, akıllı telefon veya tablet gibi farklı bir cihazda "daha sonra okunabilmesi" için kaydedilmesine olanak tanıyan bir yer imi hizmetidir. Hizmet, 2008 yılında Marco Arment tarafından kuruldu ve 2011 sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon kullanıcıya sahip. Nisan 2013't...
Meetup
meetup.com
Çevrimiçi veya kişisel etkinliklere ev sahipliği yapan grupları bulun ve yerel topluluğunuzdaki ilgi alanlarınızı paylaşan insanlarla tanışın.
SlideShare
slideshare.net
Dünyanın en büyük profesyonel içerik paylaşım topluluğuyla sunumları ve infografikleri keşfedin, paylaşın ve sunun.
Glitch
glitch.com
Milyonlarca uygulama oluşturmak ve kullanmak için basit, güçlü ve ücretsiz araçlar.
BuzzFeed
buzzfeed.com
BuzzFeed'de son dakika haberleri, hayati gazetecilik, testler, videolar, ünlü haberleri, Lezzetli yemek videoları, yemek tarifleri, Kendin Yap tüyoları ve arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz tüm trend söylentiler var. Telif Hakkı BuzzFeed, Inc. Tüm hakları saklıdır.
LiveJournal
livejournal.com
Hayatınız en iyi hikayedir! Blogunuza bugün başlayın!
Digg
digg.com
Digg, internetin şu anda bahsettiği en iyi makaleleri, videoları ve orijinal içeriği içeren internetin ana sayfasıdır.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Diligent Administrator
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Social Inviter
socialinviter.com
Social Inviter enables the user to import contacts, import friends, send the message and post content to social networks in clicks.
CoFoundersLab
cofounderslab.com
CoFoundersLab uses AI algorithms to recommend clients' the best candidates for a cofounder, team member or advisor.
MindSumo
mindsumo.com
MindSumo helps companies crowdsource new ideas and insights from over 400,000 users. The MindSumo community is made up of over 400,000 Millennial and Gen Z students at some of the top universities in the world. Over 100 of the Fortune 500 have used MindSumo to source breakthrough ideas, capture valu...
SalesHookup
saleshookup.com
SalesHookup is a platform that saves sales professionals 10+ hrs a month with networking by simplifying the process into 3 steps: 1. Select a time slot 2. We'll match you with another member and send you an intro 3. Connect on our video platform and have fun SalesHookup launched in 2021 and has grow...
Groupsite
groupsite.com
Topluluğunuzu doğru şekilde oluşturun. Grup Sitesi, grubunuzun misyonunuzu, organizasyonunuzu, amacınızı veya şirketinizi yönlendirmek için iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve ağ oluşturmasına olanak tanır. Grup siteleri modüler, özelleştirilebilir, mobil ve ilgi çekicidir. Grup siteleri şunl...