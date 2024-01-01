Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Instacrops çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Instacrops, çiftçilerin mahsul verimini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan basit bir kontrol panelidir.

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