Alternatifler - Insperity
ADP
adp.com
ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.
Kwork
kwork.com
Kwork, 10 dolardan başlayan sabit fiyatlı hizmetler sunan küresel bir serbest çalışma pazarıdır. Web geliştirme ve tasarımdan müzik oluşturmaya, SMM'ye, SEO'ya, video düzenlemeye ve daha fazlasına kadar her ihtiyaca uygun bir hizmet var!
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Central Test
centraltest.com
Tahmine Dayalı Yetenek Değerlendirme Çözümleri: İşe alım ve yetenek geliştirmede en iyi kararları vermek için psikometrik test, video görüşmesi, 360 Geri Bildirim.
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...
TriNet Hire
app.trinethire.com
TriNet Hire, iş ilanlarına ilan vermeyi ve adaylarınızı yönetmeyi kolaylaştıran basit ve güçlü bir bulut tabanlı işe alma aracıdır. Zahmetsizce yeni iş ilanları oluşturun ve önemli olan iş kurullarına ilan gönderin. Sosyal medya aracılığıyla tanıtım yapın ve özgeçmişleri inceleyin, gönderilen dosyal...
ChaadHR
chaadhr.com
ChaadHR, şirketlerin uluslararası ekip istihdam etmesini kolaylaştıran lider bir küresel istihdam platformudur. ChaadHR düzinelerce ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Sağlam fikri mülkiyet korumalarımız ve sektör lideri güve...
Allevity
allevity.com
Allevity, müşterilerine sevdikleri şeyi yapmaya geri dönme özgürlüğü verir. 45 yılı aşkın bir süredir kapsamlı işveren çözümleri paketiyle gönül rahatlığı sağlıyorlar. Müşteriler, İnsan Kaynakları, maaş bordrosu, işe alım ve personel alımı konularını ustaca yönetme konusunda Allevity'ye güveniyor. A...
PayEntry
payentry.com
Payentry, bordro hizmetlerini basitleştiren bir teknoloji sunar; güçlü bir işleme motoru, en sezgisel iş akışı ve kullanıcı deneyimi. En son sürümümüz NextGen, Payentry çevrimiçi bordro yazılımı platformunu daha da hızlı, daha entegre ve kullanımı daha kolay hale getiriyor. Müşterilerimizle birlikte...
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics yalnızca tek seferde tamamlanan bir değerlendirme değildir; bireylerin kendilerini, birlikte çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişileri daha iyi anlamalarını sağlayan ortak bir dildir. Her kişinin masaya getirdiği farklı bakış açılarının farkına varılarak sürtüşme noktaları en aza ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobi...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid; kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veri tabanı ...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor
Enablo
enablo.com
Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan...
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting, işletmenizin tüm insan sermayesi ihtiyaçları için yaşam döngüsü boyunca tam İK desteği sağlar.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners, insan kaynakları, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro yönetimi ve işyeri güvenliği alanlarında kanıtlanmış çözümler ve teknoloji sunarak sıkıcı idari görevlerin yükünü hafifletir ve işletme sahiplerinin zamanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini şirketlerini büyütmeye odaklamalarına ...
Aflac
aflac.com
Aflac ile ister büyük ister küçük bir işletme olun, çalışanlarınıza daha büyük bir şirketten bekleyecekleri faydaları sağlayabilir, işletmenizin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabilirsiniz.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum, dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal haklar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.
Lumity Benefits
lumity.com
Lumity'nin modern sosyal haklar çözümü, hem işverenler hem de çalışanlar için sağlık planlarını ve sosyal yardımları yönetme ve seçme sıkıntısını hafifletmek amacıyla özel hizmet ve uzmanlığı güçlü veri öngörüleri ve teknolojiyle birleştiriyor.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.