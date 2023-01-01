Alternatifler - Inselligence
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Clari
clari.com
B2B Gelir ekipleri için tahmin, Faaliyet İstihbaratı ve Boru Hattı Yönetimi.
Kizen
kizen.com
Kizen, tüm verilerinizi akıllı otomasyon ve güçlü yapay zeka ile birbirine bağlayarak her büyüklükteki satış, pazarlama ve servis ekibine avantaj sağlar.
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Jiminny
jiminny.com
Ekibinizin gelirini en üst düzeye çıkarın. Konuşma zekası yoluyla satış ekibinizin geliri artırma potansiyelini ortaya çıkarın.
Syncari
syncari.com
Syncari, ekibinize tüm verileriniz üzerinde tam kontrol sağlayan dünyanın ilk kodsuz eksiksiz veri otomasyon platformudur. Tüm teknoloji yığınınızdaki verileri entegre etmek ve yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Aviso
aviso.com
Aviso, Satış ve Pazara Çıkış ekiplerine daha fazla anlaşma yapmaları, büyümeyi hızlandırmaları ve gelirlerini Kuzey'de bulmaları konusunda rehberlik eden Yapay Zeka Pusulası'dır.
Vertify
vertify.com
Grounded by the philosophy that all three key revenue teams—sales, marketing, and customer success—should be aligned by process and technology, Vertify provides business automation software that easily syncs, cleans, and curates customer data within existing revenue tech stacks. - Identify bottlenec...
Klearly
klearly.com
Klearly is software that enables sales, marketing and customer success teams to use first-party data to more predictably generate revenue and drive growth.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni is an Explainable-AI powered Revenue Growth Insights platform that delivers proactive, actionable insights to empower B2B revenue leaders to drive efficient and predictable revenue growth and transform rep productivity. SkyGeni's pre-built dashboards, ML models and algorithms combine data fr...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull is the first fully automated revenue analysis and optimization solution for SaaS companies. The platform is trusted by some of the fastest growing SaaS companies including Wiz, OPSWAT, Vast Data and Armis. Built from the ground up for business users, it provides revenue leaders and RevOps ...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord helps sales teams get in-depth visibility into customer conversations to accelerate deal flow and automate coaching. Find patterns to accelerate deal flow -- Evaluate individual sales calls or analyze conversations across teams to discover patterns to close deals faster, how your sales re...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast is the only go-to-market (GTM) planning platform that seamlessly connects your GTM planning activities with your tactical sales operations. It allows you to continuously update your strategy and deploy changes instantly. Companies that plan with Fullcast: -> Plan in days, not weeks or month...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai is an agnostic revenue data platform that helps B2B sales organizations scale by capturing and delivering intelligent sales data and analytics to the entire revenue stack. SalesDirector.ai helps B2B sales organizations scale by delivering intelligent sales analytics to their CRM and...
Weflow
getweflow.com
Weflow is a sales performance & forecasting platform. Sales teams use Weflow to drive sales performance, process adherence, and forecast accuracy. - Save reps 4h/week by making Salesforce updates faster - Spot risks early to win 12% more deals - Get >92% forecast accuracy with an effective process &...
Kluster
kluster.com
Kluster'ın gelir öngörülebilirlik platformu, SaaS şirketlerinin her üç ayda bir hedefleri aşmasına yardımcı oluyor. Strateji, planlama ve yürütmeyi etkinleştirerek gelir liderlerinin büyüme sağlamasına yardımcı oluyoruz. Kluster'ın kullanımı kolay araçları, gelir ekiplerinin kazanan bir strateji tan...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığın...
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Dreamdata
dreamdata.io
B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.
Staircase AI
staircase.ai
Her Ekip Üyesini Gelir Liderine Dönüştürün. Kayıpları tahmin etmek, gizli büyüme fırsatlarını geniş ölçekte belirlemek ve insan geri bildirimine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için Yapay Gelir Zekasından yararlanın.