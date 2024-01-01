INNERGY

INNERGY

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Web Sitesi: innergy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde INNERGY çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

INNERGY, özel ahşap işleme atölyelerinin tüm iş sürecini yönlendiren bir ERP çözümüdür. Platformumuz, kuruluşunuza yayılmış çeşitli veri adalarını ofisten veya sahadan erişilebilen tek bir sistemde birleştirir. Verileri kolayca paylaşmayan ayrık elektronik tabloların veya niş uygulamaların günleri artık geride kaldı!
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: innergy.com

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