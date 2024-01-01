InLoox, şirket genelindeki ekiplerin ve departmanların projelerini güvenilir bir şekilde planlamasını, izlemesini ve değerlendirmesini sağlayan, kullanışlı, basit ve Microsoft Outlook'a ve tüm Microsoft 365 ortamına entegre olan modern proje ve portföy yönetimi platformudur. InLoox'un Outlook'a benzersiz entegrasyonu sayesinde yazılım, günlük çalışma hayatına mükemmel uyum sağlar. InLoox, e-postalardan, takvim randevularından ve toplantılardan gelen proje bilgilerini görevlere, proje belgelerine veya proje fikirlerine dönüştürür. InLoox'un özellikleri, tüm proje yaşam döngüsü boyunca her büyüklükteki ekipleri ve departmanları destekler: proje fikri, görev dağıtımı ve planlamadan projede harcanan zaman, iş yükü, proje bütçesi veya proje kapsamı gibi ilgili KPI'ların değerlendirilmesine kadar. Bu, proje çalışmanızı salt yönetimden bir sonraki seviyeye, ekibiniz ve diğer departmanlarla işbirliği içinde verimli ve etkili proje yürütme aşamasına taşımanıza olanak tanır. 6.000'den fazla orta ölçekli ve küresel şirket, iş hedeflerine ulaşmak amacıyla proje verilerinden doğru stratejik sonuçları çıkarmak için InLoox'a güveniyor. CRM, iş zekası veya ERP sistemlerine yönelik arayüzler sayesinde InLoox, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi pazara daha hızlı sunmak ve rekabette bir adım önde olmak için ihtiyaç duyduğunuz gerçek zamanlı verileri sağlar. Excel elektronik tablolarını ve dağınık ekip iletişimini geride bırakın ve Almanya'da üretilen DSGVO uyumlu proje ve portföy yönetimi platformuyla hemen başlayın. Deneme sürümü 30 gün boyunca ücretsizdir!

Web Sitesi: inloox.com

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