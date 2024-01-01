Alternatifler - Inksprout
Pictory
pictory.ai
Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
Ripl
ripl.com
Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Blog2Social
blog2social.com
WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...
SocialWall Pro
socialwallpro.com
SocialWall Pro provides social walls to reach, engage, and connect live audiences at events, meetings, conferences, brand activations and online. Our full-featured solution boosts your social strategy and gets results with powerful tools including gamification, sponsorship options, custom design, mo...
Supergrow
supergrow.ai
Supergrow helps you grow your audience on LinkedIn Key Features: * Ideas generator * Post generator * Carousel Maker * Engage & build relationships * Content style to write in your own style Why Choose SuperGrow.ai? 1. Trusted by over 3,000+ professionals across various industries 2. No credit car...
Ayrshare
ayrshare.com
Ayrshare's APIs provide the core infrastructure for social media posting, management, and analytics. The Ayrshare API takes care of the social media infrastructure so you don't have to. Your team can focus on building your product instead of stitching together and maintaining multiple social media ...
LinkTube
linktube.com
# Instagram Bio has a limit of One Link, LINKTUBE permanently resolves it & allows to Add Multiple Links in INSTAGRAM BIO. LinkTube is your personalized landing page that can easily drive traffic, visibility, and engagement for all your content. Ultimately, LinkTube is a one-click gateway for all ...
Kicksta
kicksta.co
Kickstart your Instagram following and convert your followers into customers. Kicksta connects you with the people who love what you do, and Kicksta excels in helping you monetize those relationships - in a big way - on Instagram. Kicksta's customized campaigns get these people to be part of your i...
TweetFull
tweetfull.com
Tweetfull is a Twitter growth automation software established in 2013. For over a decade, it has assisted users in expanding their audience on Twitter, enabling many to rise as influencers within their respective domains. The platform offers a range of tools designed to optimize and increase engagem...
GetFans
getfans.io
GetFans.io is a worldwide leader in the YouTube promotions and marketing industry. The platform was developed by experts who managed to create a state of the art algorithm that is constantly improving day after day, making sure your YouTube channel & videos goes viral.
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee is a web based platform that utilizes a crowd-sourcing model to facilitate the generation of REAL social media buzz on quality content from sites like Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest and Google+. The basic idea is that you browse the user dashboard to find content that f...
Social Press Kit
socialpresskit.com
https://socialpresskit.com/auth/login
adnomaly
adnomaly.de
Medya operasyonlarınızı koruyun ve yanlış reklam harcamalarını önleyin - Medya alıcıları için etkili anormallik tespiti, kampanyalarınızı israf harcamalarından korur ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Yanlış bütçe mi? Yanlış hedefleme mi? Hesap hacklendi mi? Bunlar, reklam operasyon ekipl...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting, reklamverenlerin binlerce gizli Facebook ilgi alanını bulmasına yardımcı olan bir Facebook ilgi alanı hedefleme aracıdır.
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio, siyahi bir kadının sahip olduğu ve yönettiği bir girişimdir. Link-in-Bio alanının 3 yaratıcısından biridir ve: * yaratıcılar/kullanıcılar açısından dünya çapında ikinci en büyük biyo-bağlantı hizmetidir; * alan adlarını içerir: Lnk.bio, Lnk.at ve Ln.ki * Lnk.Bio, bio'daki en popüler ve en ...
Hypage
hypage.com
Hy.page, biyo bağlantınızda satış yapmanızı sağlar. Stripe ve Paypal entegrasyonları sayesinde hayran bağışları, ücretli talepler toplayabilir, özel içeriklere ürün ve üyelik satabilirsiniz.
Tagembed
tagembed.com
Tagembed, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google İncelemeleri, Airbnb ve 21+ Ağ gibi herhangi bir sosyal medya ağından kullanıcılar tarafından oluşturulan ilgi çekici içeriği toplayan ve görüntüleyen bir sosyal medya toplayıcıdır. Seçilen içerik daha sonra widget'lar aracılığıyla web ...
Keepface
keepface.com
Keepface, pazarlama yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için markaların etkileyici pazarlama, çalışan ve müşteri savunuculuğu kampanyalarını tek bir platform üzerinden yürütmesine yönelik bir SaaS aracıdır. Keepface, 35 ülkeden yaklaşık 400.000 kayıtlı influencer, 550 kampanya ve aralarında Le...
Curator
curator.io
Sitenize ücretsiz olarak sosyal yayın eklemenin en kolay yolu Curator, içerik toplamanıza ve görüntülemenize yardımcı olan, sonsuza kadar ücretsiz bir sosyal medya toplayıcıdır. Feed'inizi 5 dakikadan kısa sürede oluşturun.
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI, LinkedIn'deki potansiyel müşterilerle geniş ölçekte etkileşime geçmeniz için yorumlar oluşturur. Potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekmek ve eklenen her temas noktasında daha hızlı dönüşümler elde etmek için yorum yazarken saatlerce tasarruf edin.