Infoset

Infoset

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: infoset.app

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Infoset çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Infoset, lider bir bulut çok kanallı destek ve satış platformudur. İnfoset ile gelen/giden aramalar (bulut çağrı merkezi, bulut santral), e-posta, canlı sohbet, chatbot, sosyal medya gibi tüm destek ve satış kanallarınızı tek platformdan kolaylıkla yönetebilirsiniz.
Kategoriler:
Business
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: infoset.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Infoset ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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