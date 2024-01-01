Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Infoset, lider bir bulut çok kanallı destek ve satış platformudur. İnfoset ile gelen/giden aramalar (bulut çağrı merkezi, bulut santral), e-posta, canlı sohbet, chatbot, sosyal medya gibi tüm destek ve satış kanallarınızı tek platformdan kolaylıkla yönetebilirsiniz.

Web Sitesi: infoset.app

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