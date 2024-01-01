Infographic.Ninja

Outline Ninja'nın "İnfografik Ninjası" yapay zeka tarafından desteklenen otomatik bir infografik oluşturma aracıdır. Kullanıcılara anahtar kelimeleri hızlı ve kolay bir şekilde infografik formatına dönüştürme yeteneği sağlayarak bilgilerin daha kolay anlaşılmasına ve paylaşılmasına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. Araç, başlangıçta bir anahtar kelimenin ve başlığın sağlanmasını gerektiriyor ve ardından bilginin geri kalanını oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Demo, aracın özelliklerine ve yeteneklerine bir bakış sunuyor ve kullanıcılar tam sürümün kilidini açmak için abone olabiliyor. Ayarlanabilir metin boyutu, renk, kontrast ve imleç boyutu gibi erişilebilirlik seçenekleri de mevcuttur. Outline Ninja, kullanım şartlarını ve koşullarını ve bir gizlilik politikası sunarak kullanıcıların verilerinin korunmasını sağlar.

Web Sitesi: outline.ninja

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