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Alternatifler - InfiniGrow

Talkdesk

Talkdesk

mytalkdesk.com

Talkdesk, 2011 yılında Portekiz'de kurulan tek boynuzlu bulut tabanlı bir iletişim merkezi, tümleşik iletişim ve yapay zeka yazılımı sağlayıcısıdır. Merkezi San Francisco'da olup Londra, Lizbon, Madrid, Salt Lake City, Coimbra, Aveiro ve Porto'da ofisleri bulunmaktadır.

BrandOps

BrandOps

brandops.io

Pazarlama ekipleri, pazarlamanın en zor sorularına isteğe bağlı yanıtlar almak için BrandOps'u kullanıyor. BrandOps, pazarlamanızın tüm dijital kanallarda rakiplere, hedeflere, iş sonuçlarına, Kahraman Markalara ve sektör karşılaştırmalarına göre ne kadar etkili olduğunu gösteren bir Pazarlama Perfo...

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