Infer, ML ile SQL arasındaki ilişkide devrim yaratan uçtan uca bir makine öğrenimi (ML) analiz platformudur. Doğruluğu korurken karmaşık analiz görevlerini basitleştiren, SQL-inf adı verilen yenilikçi bir yaklaşım sunar. Infer ile analistler, güçlü SQL komutlarını kullanarak iş sorunlarını kolayca çözebilirler. Infer'in temel özelliklerinden biri, kişisel analiz asistanı olarak görev yapan Coworker AI'dır. Coworker AI, analistleri ilgili veri anlatımlarına yönlendirmek için yapay zekadan (AI) yararlanarak otomatik görselleştirmeler ve bilgiler sağlar. Bu özellik zamandan tasarruf sağlar ve analitik verimliliği artırır. Infer ayrıca analistlerin verileri ilgi çekici anlatılara dönüştürmesine olanak tanıyan bir hikaye anlatma işlevi de sunuyor. Bu özellik, temel sayıların ötesine geçerek analizleri daha anlaşılır ve uygulanabilir hale getirerek hedef kitleyi cezbeder. Ayrıca Infer, görev otomasyonu ve zamanlama yoluyla analitiğin operasyonel hale getirilmesini sağlar. Analistler, veriye dayalı içgörülerini günlük operasyonlara zahmetsizce dahil edebilir ve bu içgörülerin her zaman zamanında ve alakalı olmasını sağlar. Kullanım durumları açısından Infer, kayıp analizi, metin analizi, müşteri segmentasyonu, potansiyel müşteri puanlaması, talep tahmini, kullanıcı benzerliği araması, yaşam boyu değer analizi, ürün analitiği, pazarlama analitiği, dönüşüm analizi, dolandırıcılık analizi dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamaları destekler. ve kredi puanlama. Ek olarak Infer, çeşitli veri kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek analistlerin verileri tek bir yerde bağlamasına ve birleştirmesine olanak tanır. Bu, tüm bilgilerin güncel ve analize hazır olmasını sağlar. Genel olarak Infer, analistlere süper güçler sağlayarak, makine öğreniminde ileri derecelere ihtiyaç duymadan içgörü bulmalarına, tahminlerde bulunmalarına, kalıpları tanımlamalarına ve iş sorunlarını etkili bir şekilde çözmelerine olanak tanır.

Web Sitesi: getinfer.io

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