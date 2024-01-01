Alternatifler - Induct

Hives.co

hives.co

Çalışanlarınızın katılımını sağlamak ve kuruluşunuzun her yerinden fikirleri kolay bir şekilde toplamak için kullanıma hazır platform. --- Kurdeşen, bilgi ve deneyimin paylaşılması gerektiğine dair basit bir fikirle başladı. Bir zamanlar kuruluşların daha iyi ve daha etkili bir dijital iş yeri yarat...