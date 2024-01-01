India Car News

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Indiacarnews.com, Hindistan otomotiv pazarı hakkında en tarafsız ve güvenilir bilgileri sağlamaya adanmış çevrimiçi bir portaldır. Portal, haberlerin yanı sıra size en son araba ve bisiklet incelemelerini, satın alma önerilerini, karşılaştırmaları, kısa bilgileri, SSS'leri vb. de sunar.

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