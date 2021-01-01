Alternatifler - InAppStory

Appgain.io

appgain.io

Appgain, Mobil ve web uygulamalarının daha fazla kullanıcı elde etmesine ve tek bir platformda etkileşimi artırmasına yardımcı olan Tam kapsamlı bir Web ve Mobil Pazarlama Platformudur. 2020'ye kadar 200 Milyar Dolar Sırf uygulamaları indirebilmeniz için harcandı ve bunların %75'i uygulamayı hiç açm...