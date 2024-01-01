Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Immerss, her boyuttaki satıcının çevrimiçi müşterileriyle sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanıyan, tamamen alışveriş yapılabilen bir canlı video ve sohbet SaaS platformudur. Immerss'ı kullanan satıcılar rakipsiz müşteri etkileşiminden yararlanır ve dönüşümlerde, AOV'lerde ve iadelerde ölçülebilir sonuçlar görür. Çevrimiçi müşterilerinizi kolayca memnun edin ve kalıcı ilişkiler kurun.

Web Sitesi: immerss.live

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