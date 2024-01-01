Immerss

Immerss

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: immerss.live

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Immerss çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Immerss, her boyuttaki satıcının çevrimiçi müşterileriyle sorunsuz bir şekilde doğrudan bağlantı kurmasına olanak tanıyan, tamamen alışveriş yapılabilen bir canlı video ve sohbet SaaS platformudur. Immerss'ı kullanan satıcılar rakipsiz müşteri etkileşiminden yararlanır ve dönüşümlerde, AOV'lerde ve iadelerde ölçülebilir sonuçlar görür. Çevrimiçi müşterilerinizi kolayca memnun edin ve kalıcı ilişkiler kurun.
Kategoriler:
Shopping
Canlı Ticaret Yazılımı

Web Sitesi: immerss.live

Yasal Uyarı: WebCatalog, Immerss ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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