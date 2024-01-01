ImagetoCartoon, yüzünüzü çizgi film veya anime stiline dönüştüren çevrimiçi bir AI karikatürleştiricidir. En son AI karikatür teknolojisiyle güçlendirilmiştir ve bir görüntüyü saniyeler içinde karikatüre dönüştürebilir. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir hesap veya ödeme gerektirmez. AI karikatürleştirici, aralarından seçim yapabileceğiniz 50'den fazla efekt yelpazesine sahiptir ve avatarlar, karakterler ve çizgi film emojileri oluşturabilir. Ayrıca 7/24 destek sağlar ve hiçbir görüntü sistemde saklanmaz. Kullanıcılar, selfie'leri düzenlemek ve karikatüre dönüştürmek için Mobil Cihazlar ve Mac için Cartoonize Uygulamasını indirebilir. ImagetoCartoon aynı zamanda Image to Sketch, Image to Caricature ve diğer karikatür araçlarıyla da uyumludur. Hiçbir ödeme veya resim saklanmadan kullanımı güvenli ve emniyetlidir. Tüm görüntüler 3 saat içinde temizlenecektir.

Web Sitesi: imagetocartoon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ImagetoCartoon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.