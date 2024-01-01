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IM Creator veya IM, merkezi New York City'de bulunan ve ofisi Tel Aviv, İsrail'de bulunan bir yazılım ve barındırma şirketidir. IM Creator, 2011 yılında CEO Jonathan Saragossi tarafından kuruldu. IM Creator'ın araçları, bireylerin ve işletmelerin kod yazmadan HTML5 web siteleri, bloglar ve çevrimiçi mağazalar oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır.

Web Sitesi: imcreator.com

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