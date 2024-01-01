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Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), mesleği güçlendirerek ve güçlü uluslararası ekonomilerin gelişmesine katkıda bulunarak kamu çıkarına hizmet etmeye adanmış, muhasebe mesleğine yönelik küresel bir kuruluştur.

Web Sitesi: ifac.org

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