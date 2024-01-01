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Ha kíváncsi vagy, milyen az idő most éppen, vagy milyen lesz otthon, nálad, a nyaralódban vagy bárhol az országban - csak erre van szükséged. Az aktuális és pontos időjárási helyzetképet mutató térképeink és előrejelzésünk még kényelmesebben érhetőek el az Időkép alkalmazásban. Ha érdekel az időjárás, ez a legjobb választás. Töltsd le az Időkép appot most!

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