AirportGateway, havaalanı kimlik kartı uygulamalarını kolaylaştırmak, yönetmek ve otomatikleştirmek, uyumluluğu artırmak, içeriden gelen tehditleri azaltmak ve hem personel hem de yolcular için güvenliği artırmak isteyen her havaalanı için mükemmel bir çözümdür.

Web Sitesi: idgateway.co.uk

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