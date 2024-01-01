IconifyAI

IconifyAI

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Web Sitesi: iconifyai.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde IconifyAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

IconifyAI, kullanıcıların uygulamaları veya web siteleri için birkaç saniye içinde profesyonel simgeler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir AI tabanlı uygulama simgesi oluşturucudur. Aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir stil, şekil, renk ve nesne yelpazesine sahiptir ve kullanıcıların simgelerini markalarını mükemmel şekilde temsil edecek şekilde özelleştirmelerine olanak tanır. IconifyAI ile kullanıcılar yalnızca 17 ABD Doları karşılığında 80'e kadar simge, 27 ABD Doları karşılığında 160 simge veya 37 ABD Doları karşılığında 400 simge üretebilirler. Oluşturulan simgeler yüksek çözünürlüklü (1024x1024) PNG görüntüleridir ve kullanıcılar, satış hakları ve telif hakkı da dahil olmak üzere simgenin tam mülkiyetine sahiptir. IconifyAI, hızlı, otomatik tasarım süreci ve markalarına mükemmel şekilde uyan simgeler oluşturma yeteneği nedeniyle müşteriler tarafından seviliyor. Ayrıca kullanıcılar oluşturulan simgeden tam olarak memnun kalmazlarsa IconifyAI ekibiyle iletişime geçerek simgeyi kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler.

Web Sitesi: iconifyai.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, IconifyAI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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