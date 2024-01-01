IconifyAI, kullanıcıların uygulamaları veya web siteleri için birkaç saniye içinde profesyonel simgeler oluşturmasına olanak tanıyan güçlü bir AI tabanlı uygulama simgesi oluşturucudur. Aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir stil, şekil, renk ve nesne yelpazesine sahiptir ve kullanıcıların simgelerini markalarını mükemmel şekilde temsil edecek şekilde özelleştirmelerine olanak tanır. IconifyAI ile kullanıcılar yalnızca 17 ABD Doları karşılığında 80'e kadar simge, 27 ABD Doları karşılığında 160 simge veya 37 ABD Doları karşılığında 400 simge üretebilirler. Oluşturulan simgeler yüksek çözünürlüklü (1024x1024) PNG görüntüleridir ve kullanıcılar, satış hakları ve telif hakkı da dahil olmak üzere simgenin tam mülkiyetine sahiptir. IconifyAI, hızlı, otomatik tasarım süreci ve markalarına mükemmel şekilde uyan simgeler oluşturma yeteneği nedeniyle müşteriler tarafından seviliyor. Ayrıca kullanıcılar oluşturulan simgeden tam olarak memnun kalmazlarsa IconifyAI ekibiyle iletişime geçerek simgeyi kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler.

Web Sitesi: iconifyai.com

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