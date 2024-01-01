IcoMoon, Kasım 2011'de piyasaya sürülmesinden bu yana simge paketleri üretiyor. Özel simge yazı tipleri oluşturmaya izin veren ilk araçtı. Bugün IcoMoon'un yetenekleri simge yazı tiplerinin çok ötesine geçmiştir. IcoMoon, mükemmeliyetçiler için en iyi ikonografi ve simge yönetimi aracını oluşturmaya ve sağlamaya çalışıyor. IcoMoon'un simge kütüphanesi mevcut en iyi simge setlerinden bazılarını içerir. Tüm bu simgeler el yapımıdır ve piksellerle donatılmıştır. IcoMoon uygulaması, SVG, Polimer, PDF, XAML, CSH, bitişik harflerle simge yazı tipi veya eski güzel PNG/CSS sprite'ları dahil olmak üzere birçok farklı formatta kendi simge paketlerinizi oluşturmanıza ve kullanmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: icomoon.io

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