I Love PDF 2

iLovePDF 2, kullanıcıların PDF dosyaları üzerinde birleştirme, bölme, sıkıştırma, dönüştürme, döndürme, kilidi açma ve PDF belgelerine filigran ekleme gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan ücretsiz bir çevrimiçi PDF araç setidir. Web sitesi, kullanıcıların PDF dosyalarını Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML ve daha fazlası gibi popüler formatlara/formlardan dönüştürmesine olanak tanıyan çok çeşitli dönüştürme araçları sunar. Kullanıcıların herhangi bir sınırlama olmadan çevrimiçi olarak PDF belgeleri oluşturmasına veya düzenlemesine olanak tanıyan sezgisel bir PDF düzenleyici sağlar. Platform, birden fazla PDF'yi birleştirmek, tek PDF'leri ayrı dosyalara bölmek ve dosya boyutunu küçültmek için PDF'leri sıkıştırmak gibi verimli PDF yönetimine yönelik özellikler içerir. PDF'leri parolalarla şifreleme ve yazdırma, kopyalama ve düzenlemeyi kontrol etmek için izinleri ayarlama yeteneği sayesinde güvenlik bir önceliktir. Web sitesi, taranan PDF'lerden ve görüntülerden metin çıkarmak, düzenlenebilir ve aranabilir PDF belgeleri oluşturmak için optik karakter tanıma (OCR) yetenekleri sunar. iLovePDF 2, PDF iş akışlarını basitleştirmeyi ve cihazlar arasında hızlı ve güvenilir performansla kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Web sitesinin kullanımı ücretsizdir ve geliştiriciler zamanla daha fazla ücretsiz dönüştürme aracı eklemeye devam etmektedir.

Web Sitesi: ilovepdf2.com

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