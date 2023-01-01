Web'e herkesle, her yerde açıklama ekleyin. Öğrencilerinizi sosyal açıklamalarla etkileşime geçirin.

Web Sitesi: web.hypothes.is

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hypothesis ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.