Hyperallergic

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Günümüz dünyasında sanat ve kültür üzerine ciddi, eğlenceli ve radikal bakış açıları için bir forum. En son sanat haberlerini, incelemeleri ve yorumları kapsar. Hyperallerjik, Brooklyn, New York merkezli bir çevrimiçi sanat dergisidir. Sanat eleştirmeni Hrag Vartanian ve kocası Veken Gueyikian tarafından Ekim 2009'da kuruldu.

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