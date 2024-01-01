Hypar

Hypar

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Web Sitesi: hypar.io

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hypar dünyanın ilk bulut tabanlı üretken tasarım platformudur. Proje gerçekleştirmenin her aşamasına destek veren Hypar, daha iyi binalar gerçekleştirmek ve ekiplerin daha iyi kararları daha hızlı almasına yardımcı olmak için dünyanın bina uzmanlığını sunar.
Kategoriler:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Web Sitesi: hypar.io

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Alternatifler

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AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

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SOLIDWORKS

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snaptrude.com

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Imerso

imerso.com

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StreamBIM

streambim.com

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

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Assign It To Me

Assign It To Me

assignittome.com

AgileMD

AgileMD

agilemd.com

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

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