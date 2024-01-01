Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hypar dünyanın ilk bulut tabanlı üretken tasarım platformudur. Proje gerçekleştirmenin her aşamasına destek veren Hypar, daha iyi binalar gerçekleştirmek ve ekiplerin daha iyi kararları daha hızlı almasına yardımcı olmak için dünyanın bina uzmanlığını sunar.

Web Sitesi: hypar.io

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